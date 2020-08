Il Chelsea ha dato per l’ottava volta lo stesso giocatore in prestito

È un portiere di 26 anni, Jamal Blackman, che ha girato diversi paesi e categorie senza collezionare una presenza con i Blues. Ora va al Rotherham

Jamal Blackman è un portiere di 26 anni, di proprietà del Chelsea, ma che non ha ancora giocato un minuto con i Blues perché lo mandano sistematicamente in prestito, ed è accaduto per l’ottava volta.

Dopo aver giocato con Middlesbrough, Ostersunds, Wycombe, Sheffield United, Leeds, Vitesse Arnhem e Bristol Rovers, stavolta è il turno del Rotherham United.