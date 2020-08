Iker Casillas si ritira: “È il percorso che ho sempre sognato di fare”

Lo storico capitano del Real Madrid, ora al Porto, ha annunciato il ritiro. Ha 39 anni e non giocava da oltre un anno dopo aver avuto un infarto

Iker Casillas ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, con un messaggio pubblicato sui propri canali social. Lo spagnolo non scendeva in campo col Porto da quando, il 1° maggio 2019, venne colpito da un infarto. Nel periodo, ha svolto un ruolo dirigenziale nel club portoghese come figura di raccordo tra squadra e società e ha pensato di candidarsi alla presidenza della federcalcio spagnola, prima di ritirare la propria candidatura.

Ha vinto 22 trofei con le maglie di Real Madrid e Porto, a cui si aggiungono due Europei e un Mondiale con la Spagna. È stato eletto per cinque volte miglior portiere del mondo e ha compiuto 39 anni lo scorso maggio.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020