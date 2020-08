«Guardiola non è entrato nello spogliatoio dopo la sconfitta col Lione, non ha parlato con noi giocatori»

Lo rivela Zinchenko su YouTube: «Volevano vincere più di noi. Quando arrivi ai quarti di Champions, non sempre conta la tecnica della squadra, contano il carattere, la voglia».

Uno dei calciatori del City, Zinchenko, ha rivelato che dopo la sconfitta subita in Champions dal Lione Pep Guardiola non è entrato nello spogliatoio, non ha tenuto alcun discorso ai suoi giocatori.

La delusione è stata talmente cocente che dopo il tecnico catalano non ha voluto parlare nemmeno con i suoi.

Lo ha rivelato al suo compagno Vlada Seden sul suo canale YouTube:

Guardiola non è nemmeno entrato nello spogliatoio, e non ha detto una parola dopo la partita. È stato un peccato per David Silva e Claudio Bravo, volevamo vincere prima di tutto per loro.

Zinchenko ha spiegato così la sconfitta:

«Volevano vincere più di noi. Quando arrivi ai quarti di Champions, non sempre conta la tecnica della squadra, contano il carattere, la voglia».