Quella del PSG è una finale di Champions costata un miliardo e 300 milioni di euro, scrive Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport. Questa infatti la cifra che ha investito in nove anni l’emiro Al Thani che non ha badato a spese contraddicendo lo spirito del Fair Play finanziario. Un discorso che lascia aperti molti dubbi e anche molte amarezze viste da casa nostra

In questi anni i nostri club hanno faticato a districarsi tra i paletti del monitoraggio. Inter e Roma hanno penato a lungo, mentre il Milan è tuttora sotto osservazione. Vista da casa nostra è una vicenda ricca di contraddizioni. Tante ristrettezze per chi prova ad alzare la testa e pochissimi freni per i ricchi. E con questo sistema i rapporti di forza economici (e tecnici) rischiano di restare cristallizzati. Un fenomeno che in prospettiva merita riflessioni.