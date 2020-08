Dall’Inghilterra: il Psg su Messi, gli ha offerto ingaggio da 46 milioni di euro

Dall’Inghilterra una notizia clamorosa, un’ora dopo quella dell’addio di Messi al Barcellona. Il club ha detto che la clausola che consente la rescissione unilaterale è scaduta il 10 giugno ma i legali sono al lavoro.

La notizia è di Indykail: il Psg ha contattato Messi e gli ha offerto un ingaggio di 900mila euro a settimana, parti a poco più di 46 milioni di euro all’anno. Non male.

Exclusive: PSG have in the last hour contacted Lionel Messi. They are willing to pay him 900k a week pic.twitter.com/zfDMS0yp2M

— indykaila News (@indykaila) August 25, 2020