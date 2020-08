CorSport: Barcellona-Napoli, Manolas in difesa, Demme regista

Le possibili formazioni che Gattuso e Setien sceglieranno di mettere in campo stasera, al Camp Nou

Sul Corriere dello Sport le probabili formazioni di Barcellona-Napoli, in programma stasera al Camp Nou. Il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3. Gattuso punterà a David Ospina in porta, mentre la difesa sarà affidata a Manolas e Koulibaly centrali affiancati da Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana, a fare da regista, ci sarà Demme. Ai suoi fianchi Fabian e Zielisnki. Il tridente di attacco vedrà schierati sicuramente Callejon e Mertens. Gattuso sceglierà all’ultimo secondo se impiegare o meno Insigne. Se il capitano non dovesse farcela, partirà titolare, sulla sinistra, Elmas.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. ALL.: Gattuso.

BARCELLONA (4-3-1-2): Ter Stegen; Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F.De Jong; Messi; Griezmann, Luis Suarez. ALL.: Quique Setién.