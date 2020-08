«Col Barcellona l’abbiamo buttata». Per fortuna Gattuso è più intelligente dei suoi (ottusi) sostenitori

Tre settimane dopo, il tecnico dice quel che il Napolista ha detto sin dal primo momento. Resta la grande occasione persa, speriamo in una costruttiva autocritica

Non ci voleva Rino Gattuso per capire quel che era sotto gli occhi di chiunque abbia mai visto un pallone rotolare non per forza su un campo da calcio, basta un giardinetto qualsiasi. Il Napoli col Barcellona ha buttato via la partita. L’ha giocata male. Non l’ha giocata. Si è consegnato ad avversari che poi sono stati travolti e ridicolizzati dal Bayern Monaco.

Come spesso accade, il Napolista è stato il primo a notare che il re era nudo – seguito qualche giorno dopo da Antonio Corbo – che il Bayern aveva reso plasticamente la dimensione del Napoli: una squadra incapace di fare il solletico a un Barcellona ormai groggy. Tant’è vero che il club catalano ha dato il via a una rivoluzione: ha cambiato allenatore, ha comunicato ad alcuni suoi giocatori – tra cui Suarez, non PincoPallo – che non interessano più e in bilico c’è persino Messi.

Eppure a Napoli l’esercito degli ottusi sostenitori di Gattuso ha reagito con l’unica arma di cui è capace chi non riesce ad argomentare pensieri e a formularli in italiano corretto, ossia l’insulto e il discredito.

Gattuso, che conosce il calcio, sa bene – e lo ha detto chiaramente – che è stata una grande occasione buttata via. Un’occasione storica visto che il Napoli non ha mai raggiunto i quarti di finale di Champions. E anche di crescita: ha interrotto bruscamente un percorso europeo che in due ci aveva portati a battere per due volte il Liverpool. Quella serata ci ha riportati indietro di due anno, a provincia in Europa. Ovviamente, secondo noi, il tecnico ha le sue evidenti colpe. Ma averlo compreso – ne aveva accennato anche a caldo – ci sembra un buon punto di partenza.