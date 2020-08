Barcellona, ok per Griezmann, non ci sarà Dembélé

Prima della conferenza stampa arrivano i referti dei medici sulle condizioni degli infortunati del Barcellona, Dembélé è l’unico che resta fermo

Prima della conferenza stampa del Barcellona in vista della sfida di Champions contro il Napoli arrivano i referti medici sui giocatori in forse per Setien

Arriva l’ok per Lenglet, Griezmann e Araujo, mentre, nonostante le impressioni positive delle ultime ore, non sarà a disposizione dell’allenatore Dembélé