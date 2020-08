Arthur sfascia una Ferrari da ubriaco: sarà il nuovo Vidal della Juve?

Al di là della vicendevoli plusvalenze, la Juve ha ceduto al Barcellona il tutto sommato placido Pjanic per ritrovarsi in rosa un tipetto niente male come Arthur. Il centrocampista brasiliano, dopo aver mollato di sana pianta il Barca in piena stagione in corso pretendendo la rescissione del contratto, è stato “vittima” di un incidente con la sua Ferrari a Palafrugell, in Catalogna. Il problema è che dopo il botto Arthur è stato sottoposto a test alcolemico dalla polizia locale, ed è risultato che il suo livello di alcol nel sangue era il doppio del consentito. Un episodio che ricorda quelli di Vidal in bianconero (qua raccontato anche da Chiellini). In contrasto con il presunto sobrio “stile Juve”.

L’incidente è capitato alle quattro del mattino: la supercar ha colpito un marciapiede, è volata su e concluso la sua corsa contro un lampione. Nessun ferito e danni non esagerati. Ma l’alcol test è fatale per Arthur, perché con quel livello in Catalogna scatta la denuncia penale.