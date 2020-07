Ufficiale: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato

Il gruppo de L’Equipe, a cui appartiene anche France Football, ha comunicato che il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato. Pascal Ferré, caporedattore di France Football, ha spiegato così la decisione.

Per la prima volta dal 1956, il Pallone d’Oro prenderà una pausa. Non ci sarà l’edizione del 2020, perché dopo diverse considerazione abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per assegnarlo. Crediamo che un anno così particolare non possa essere trattato come uno normale. Da una prospettiva sportiva, i mesi di gennaio e febbraio sugli undici che in genere servono per formare un’opinione e decidere chi solleverà il trofeo, sono pochi. Per cui, l’uguaglianza che prevale per questo titolo non sarebbe stata garantita. Per evitare calcoli e proiezioni, abbiamo deciso per la meno peggio delle alternative.