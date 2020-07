Ci arriva anche Tuttosport: Ibrahimovic aveva l’accordo col Napoli, poi fu esonerato Ancelotti

La notizia che il Napolista diede otto mesi fa. Se Ancelotti fosse rimasto sulla panchina, il Napoli l’avrebbe preso a gennaio: con Raiola era già tutto fatto

Prima di firmare con il Milan, Ibrahimovic aveva raggiunto l’accordo per indossare la maglia del Napoli, come scritto dal Napolista otto mesi fa. Mancava solo l’annuncio, era tutto fatto, scrive Tuttosport. Ma poi ci fu l’esonero dell’allenatore, Carlo Ancelotti, e tutto naufragò. Così lo svedese approdò in casa rossonera. A Gattuso non serviva un attaccante, ma due centrocampisti e le scelte fatte sono state altre.

Scrive il quotidiano sportivo:

“Se Ancelotti fosse rimasto sulla panchina, il Napoli l’avrebbe preso a gennaio: con Raiola era già tutto fatto, si attendeva solo la riapertura del mercato per l’annuncio. Addio Carlo, bye bye Ibra che poi fu annunciato al Milan. A Gattuso servivano due centrocampisti centrali piuttosto che un attaccante”.