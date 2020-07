Suarez: “Vittoria Champions? Concentriamoci prima al 1.000% sul Napoli”

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha parlato della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli che si disputerà il prossimo 8 agosto, in un’intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

Dobbiamo essere preparati a ciò che è necessario per andare avanti in Champions League. Prima di tutto dobbiamo concentrarci al 1.000% sul Napoli e poi vedremo cosa succederà. Sappiamo che è difficile ma non impossibile se saremo all’altezza e facciamo ciò che sappiamo fare. Nel 2015 abbiamo avuto le partite più difficili nella fase a eliminazione diretta ma ce l’abbiamo fatta battendo la Juve a Berlino. Ora ci sono altre situazioni ma sappiamo che in difficoltà possiamo tirare fuori il meglio.