Spagna, 855 nuovi contagi in 24 ore. 724 sono in Catalogna

Il Ministero della Salute spagnolo ha segnalato 6361 nuovi casi di Covid nel Paese da venerdì, 855 nelle ultime 24 ore. Nel weekend, inoltre, si sono registrati altri due decessi.

In Catalogna nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 724.

L’epidemiologo Fernando Simon, collaboratore del Ministero della salute ha parlato in conferenza stampa.

“L’età media dei casi continua a scendere. Circa 43 anni per le donne e 40 per gli uomini. Ci sono tanti casi di asintomatici “.

Simon ha sottolineato che ogni settimana si registrano circa 100 casi importati dall’estero, arrivati con gli immigrati a bordo di imbarcazioni e su voli internazionali.

“Il virus circola in tutta Europa, circola in tutto il mondo ed è per questo che dobbiamo stare attenti. Le informazioni esistenti al momento non ci consentono di fornire molti più dati, ma il livello di rilevamento in Spagna è rapido. Giovedì faremo una valutazione più esauriente della situazione nazionale“.