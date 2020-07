Setien avrà i centrocampisti contati contro il Napoli

Lo scrive il Mundo Deportivo. Mancheranno gli squalificati Busquets e Vidal, oltre al separato in casa Arthur che non vuole rientrare dal Brasile

L’avvicinamento del Barcellona alla sfida di Champions League col Napoli non è dei più sereni. Quique Setien dovrà fare i conti con un’emergenza a centrocampo, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo. Mancheranno infatti gli squalificati Busquets e Vidal, oltre ad Arthur che è rientrato in Brasile e non ha intenzione di mettersi a disposizione dell’allenatore per l’impegno europeo, in attesa di trasferirsi alla Juventus.

Restano quindi De Jong, Rakitic, Sergi Roberto e il giovane Riqui Puig, che però ha già dimostrato di essere all’altezza della prima squadra.