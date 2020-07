La gara, valida per la 35esima giornata di campionato, si giocherà domani alle 19:30 allo stadio Tardini

La partita tra Parma e Napoli, in programma domani alle ore 19:30 e valida per la 35esima giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

La telecronaca sarà di Massimo Callegari, con il commento tecnico di Roberto Cravero.