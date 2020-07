Papà Griezmann: “Setién non ha le chiavi del Barcellona, è solo un passeggero”

Come era prevedibile il “caso” dell’attaccante francese impiegato solo 5′ nel pareggio contro l’Atletico è scoppiato fino ad arrivare ai parenti stretti: “Non è in grado nemmeno di chiedere scusa”

Il caso Griezmann ormai è scoppiato. E dopo le dichiarazioni di Setién (“Non gli devo chiedere scusa”) per l’impiego di soli 5 minuti (e quasi un tempo di riscaldamento) nel pareggio contro l’Atletico, come da copione prendono la parola i parenti stretti. Il padre dell’attaccante del Barcellona, Alain Griezmann, va su Instagram e spara a zero sul tecnico blaugrana, ormai al centro di una tempesta perfetta:

“Per chiedere scusa, la prima cosa che dovresti avere è la chiave del camion, e non è il tuo caso, perché sei semplicemente un passeggero”.

As le definisce frasi “dirette alla giugulare”: ormai la leadership di Setién al Barcellona è diventata una barzelletta.