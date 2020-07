Niente Mertens contro il Sassuolo, Gattuso vuole risparmiarlo per il Barcellona

Su Repubblica Napoli. Ci saranno Callejon, Milik e Insigne a formare il tridente, stasera. Toccherà al polacco stare al centro dell’attacco

Dries Mertens sarà in panchina, stasera, contro il Sassuolo. Magari entrerà in corsa, ma Gattuso non intende schierarlo titolare. Nel tridente giocheranno Callejon, Insigne e Milik. Il belga deve essere preservato per il match contro il Barcellona, in Champions. Scrive Repubblica Napoli:

“Al centro spazio a Milik, favorito nel ballottaggio con Mertens che Gattuso vuole portare al top in vista del match con il Barcellona. Toccherà, dunque, al bomber polacco, la cui esperienza al Napoli sta terminando. È in parola con la Juventus, ma l’intesa tra i club non c’è ancora. La sua esperienza al San Paolo, comunque, è agli sgoccioli. Due partite prima del congedo”.