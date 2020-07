«Nessuno ricorda i 40 disgraziati morti di Acqualonga, ricordano tutti l’imponenza del Morandi»

Il Fatto Quotidiano intervista Rosario Cantelmo. Era a capo della Procura della Repubblica di Avellino al tempo della tragedia di Acqualonga. La sera del 28 luglio 2013 il guardrail del viadotto saltò uccidendo 40 persone che viaggiavano a bordo di un autobus. Guidò lui l’accusa, nel processo che adesso è arrivato all’Appello.

Eppure, la tragedia di Acqualonga non è servita a rendere le strade più sicure, perché dopo c’è stato il Ponte Morandi e altre 43 vittime. Cantelmo dice che le vittime del viadotto di Avellino non hanno ricevuto l’attenzione che avrebbero meritato.

L’allora amministratore delegato di Autostrade, Castellucci, è stato assolto nel processo per il viadotto di Acqualonga.

«Assolto. Sono stati invece condannati per disastro colposo e lesioni colpose tre direttori di tronco. Non siamo riusciti a salire troppo in alto. Ha pagato la fascia media della gerarchia e della burocrazia autostradale insieme naturalmente al proprietario del bus e il funzionario della Motorizzazione civile che asseverò il falso».