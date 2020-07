Nemmeno l’UEFA sa se sia il caso di giocare a Barcellona

Il Mundo Deportivo scrive che l’ente ha contattato le istituzioni sanitarie per avere pareri sullo svolgimento della partita. La decisione arriverà nel weekend

La situazione dell’epidemia in Spagna, e in particolare in Catalogna, non è rassicurante. Per questo, a partire da Barcellona, l’UEFA ha richiesto pareri alle istituzioni sanitarie delle città dove si dovranno giocare le gare di ritorno rimanenti degli ottavi di finale di Champions League, quali Manchester, Torino e Monaco. Lo riporta il Mundo Deportivo.

La decisione dell’UEFA che verrà presa nel fine settimana dipenderà dalla risposta del Dipartimento della Salute. Il Barcellona non ha ricevuto comunicazioni in merito. Le autorità catalane per ora assicurano che si può giocare: i turisti stanno popolando la città e non hanno restrizioni per l’ingresso. Questo dà fiducia al club affinché si possa giocare al Camp Nou.