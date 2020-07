Milan: nasce la partnership con Roc Nation, la società del rapper Jay-Z

I rossoneri hanno annunciato l’unione con l’agenzia di Jay-Z per nuove strategie di marketing digitale ma anche per filantropia ed eventi musicali

Insieme avevano organizzato “From Milan with Love”, un evento digitale per raccogliere fondi da destinare agli enti in prima linea contro la diffusione del coronavirus. Il successo dell’evento ha convinto il Milan e Roc Nation (la società del rapper Jay-Z) a legarsi per altri e nuovi progetti futuri. Il club ha spiegato gli obiettivi di questa partnership senza precedenti.

I punti cardine di questa nuova unione saranno la filantropia, la programmazione musicale, le collaborazioni in ambito di merchandising, l’amplificazione del brand e delle attività creative, l’esecuzione di una digital strategy, le vendite commerciali e gli eventi culturali.

Questo il commento di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ai canali ufficiali del club.

Questa partnership tra il Milan e Roc Nation rappresenta l’incontro di due grandi organizzazioni con valori forti nel loro DNA. Il nostro impegno condiviso per l’inclusività, l’evoluzione e l’eccellenza guiderà tutto ciò che faremo e sono molto emozionato per ciò che ci aspetta.