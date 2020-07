L’idea del club è quella di attuare test di massa e non il distanziamento sociale per poter riaprire gli stadi

Il calcio tedesco vuole ripartire e spera di riaprire gli stadi per settembre. Così l’Union Berlino si è offerto di organizzare test per il coronavirus gratuiti per oltre 20mila tifosi nell’ambito di un piano per la riapertura degli stadi.

