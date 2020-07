L’ex agente di Osimhen: «A Napoli lo hanno convinto i 5 milioni all’anno e Koulibaly»

Cosa è successo?

«Bella domanda, io ed il mio partner Frenay siamo stati licenziati e sostituti da un nuovo agente. Il 13 luglio Victor mi chiese di accompagnarlo a Napoli per completare il trasferimento, ma il mio aereo era pieno e non ci sono riuscito. Per fortuna, perché il Lille lo aveva messo su un volo privato per la Sardegna dove erano presenti le dirigenze dei club. Ma senza di me non poteva firmare»

«Il 14 luglio mi è stato risposto, tramite via mail, che il mio mandato di rappresentanza di Osimehn, valido fino al gennaio 2021, era stato stoppato senza giusta causa. Mentre i due club avevano già l’accordo da settimane, ed i dettagli del contratto di Victor erano bene o male già sistemati, il calciatore aveva le visite mediche in programma a Roma in settimana»€