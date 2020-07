Le 10 cose da ricordare di Napoli-Roma: il gol a giro di Insigne

Questa sera c”è l’imbarazzo della scelta: Il controllo sghembo di Callejon, il piede nuovo di Fabián Ruiz, il tackle di Maksimovic

12’ pt. La break dance di Fabián Ruiz. Callejon lo smarca in area con un tocco geniale ma lo spagnolo ha la palla sul destro. Fa allora due o tre movimenti danzando sulla palla per disorientare la difesa e si libera al tiro, ma sempre col destro, e allora ci prova lo stesso: deviato in angolo.

15’ pt. La palla in verticale di Mario Rui per Zielinski. Il polacco davanti al portiere si fa schermare da López, uscitogli bene incontro.

27’ pt. Il controllo sghembo di Callejon. Liberato in area, tocca male la palla e finisce più defilato. Deve rinunciare al tiro e cercare il passaggio. L’azione svanisce.

32’ pt. La carambola di Callejon. Dopo una traversa presa di testa da Milik (il ventunesimo palo in campionato), lo spagnolo si trova la porta spalancata ma colpisce la palla con la fronte, pur abbassandosi, e la fa schizzare alta.

10’ st. Il gol di Callejon. Stavolta non sbaglia. Su un pallone tagliato da sinistra di Mario Rui, trova alla sua maniera l’attimo esatto per tagliare, inserirsi e colpire. Il piatto ravvicinato fa passare la palla tra le gambe di Lopez.

13’ st. Il piede nuovo di Fabián Ruiz. Lo spagnolo dal limite dell’area carica il destro, arma una parabola a giro, delicata e potente allo stesso tempo e si perde fuori poco. Il destro allora è il suo nuovo piede?

14’ st. Il pari di Mkhitaryan. Dzeko ne vede l’inserimento a venti metri di distanza e lo pesca tagliando mezza difesa fuori. L’armeno libera il destro e la mette all’angolo basso alla destra di Meret.

20’ st. Il ritorno in campo di Zaniolo. Cinque mesi dopo la rottura dei legamenti, il calcio italiano ritrova il romanista.

37’ st. Il gol a giro di Insigne. Duetta con Mertens sulla sinistra e poi vede il varco più gradito. Si accentra e fa la sua giocata più tipica, mettendo nell’angolo alto il gol del 2-1.

46 st. Il tackle di Maksimovic. Entrato al posto di Manolas, il serbo gioca un uno contro uno affrontando la ripartenza di Dzeko sulla sinistra e blocca l’ultima chance per la Roma.