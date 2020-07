La Nazionale giocherà per la prima volta a Benevento: amichevole con l’Estonia

La partita è fissata per l’11 novembre allo stadio Vigorito e precederà l’impegno di Nations League contro la Polonia a Roma

Dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi le sedi delle gare di settembre e ottobre, la FIGC rende oggi note le sedi dei due incontri casalinghi che attendono gli Azzurri a novembre. Per la prima volta nei suoi 110 di storia la Nazionale sarà di scena a Benevento, che mercoledì 11 novembre (ore 20.45) allo Stadio Comunale ‘Ciro Vigorito’ ospiterà l’amichevole tra l’Italia di Roberto Mancini e l’Estonia. Un mese prima la città campana sarà teatro anche della sfida valida per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda in programma martedì 13 ottobre (ore 17.30), un match che farà da prologo a quello della Nazionale maggiore.

Il calendario delle gare della Nazionale maggiore nel 2020

4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze

7 settembre (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam

7 ottobre (Amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma

11 ottobre (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica

14 ottobre (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano

11 novembre (Amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45) – Benevento

15 novembre (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45) – Roma

18 novembre (Nations League): Bosnia Erzegovina-Italia (ore 20.45)