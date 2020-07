Infojobs si offre per cercare un lavoro a Setién. Tanto ormai col Barcellona…

Il tecnico è al centro di una tempesta mediatica perfetta. E ora viene apertamente preso in giro sui social. Non solo dai tifosi…

Che Setién ormai abbia le ore – o i giorni, al massimo qualche settimana – contate sulla panchina del Barcellona si capisce anche dalle piccole cose. Il tecnico è al centro di una tempesta mediatica perfetta: i senatori non lo seguono più, Griezmann e famiglia lo attaccano apertamente, la Liga sta sfumando. E ora viene apertamente preso in giro sui social. Non solo dai tifosi.

La piattaforma di ricerca di lavoro online “InfoJobs” ha deciso di offrirsi al tecnico cantabrico nel caso in cui le cose andassero male. E così ha pubblicato su Twitter l’immagine di Setién il giorno della sua presentazione in blaugrana, con un semplice messaggio: “Hola Setién”.

Sottotesto implicito: se vuoi una mano a cercarti un nuovo lavoro…