Il Psg si fa avanti per Gabriel, lui prende tempo per decidere il suo futuro

Lo scrive Sky Sports Uk. Il difensore del Lille (su cui ci sono Everton e Napoli) avrebbe dovuto decidere questa settimana cosa fare, ma la comparsa del club francese ha cambiato le cose.

Il difensore del Lille, Gabriel Magalhaes, avvicinato da giorni al mercato del Napoli, in uno scambio con Ounas, ha deciso di prendere ancora tempo per decidere del suo futuro dopo che il Psg si è fatto avanti in concorrenza con Napoli ed Everton. Lo scrive Sky Sports Uk.

“Il 22enne si aspettava di prendere una decisione questa settimana, ma i campioni di Francia hanno mostrato interesse in ritardo e rimandato la prossima mossa nella sua carriera”.

Anche questa trattativa rischia di complicarsi, per il club azzurro.