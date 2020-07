Il Napoli valuta di inserire Pellegrini nella trattativa con la Juve per Milik

Su Repubblica Napoli. A Gattuso serve un terzino sinistro come alternativa a Mario Rui. Il ventunenne cresciuto nel settore giovanile della Roma potrebbe servire allo scopo

Arek Milik è nel mirino della Juventus e anche a lui non dispiacerebbe la destinazione, ma finora, come contropartita, il Napoli ha aperto solo a Bernardeschi. Il centrocampista, però, ha un ingaggio troppo alto che frena l’affare. Ecco perché, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, non è escluso che nella trattativa venga inserito Luca Pellegrini.

Scrive il quotidiano:

“Il bomber polacco è sempre nel mirino della Juve, ma lo scambio con Bernardeschi è difficile per l’ingaggio alto dell’ex villa. Nell’affare non è da escludere l’inserimento di Luca Pellegrini: il terzino sinistro è un’esigenza considerando le difficoltà di Ghoulam, impiegato nel post lockdown solo col Verona. Un’alternativa a Mario Rui è necessaria, quindi il Napoli segue il ventunenne cresciuto nel settore giovanile della Roma”.