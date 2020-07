Il lungo silenzio di Rangnick. La Faz: “Se va al Milan è per colpa di Arrigo Sacchi”

L’ex tecnico del Lipsia legge le mille voci sul suo futuro italiano “e se la ride di gusto”. Voleva l’Inghilterra ma vorrebbe ripercorrere le orme di Sacchi in rossonero

“Rangnick sta provando una cosa nuova. Tace”.

Così comincia un pezzo del Frankfurter Allgemeine sul futuro – quasi sicuramente, forse ma anche chissà – tecnico plenipotenziario del Milan. Il giornale tedesco titola “Lo spettacolo selvaggio di Milano su Rangnick”, per sottolineare il gran casino che prepara la discesa in Italia dell’ex allenatore del Lipsia, tra voci, pre-polemiche e milioni.

“Il leader del pensiero carismatico al momento non proferisce parola deliberatamente – scrive la Faz – A metà maggio ha parlato per l’ultima volta pubblicamente e ha confermato: “Ci sono contatti con il Milan”. Il contesto mediatico milanese “lo fa ridere di gusto”: un giorno ha firmato un contratto di tre anni, il successivo la Red Bull richiede otto milioni di euro di indennizzo, e il giorno successivo è tutto risolto, Rangnick può comprare nuovi giocatori per 100 milioni di euro.

Il primo desiderio di Rangnick era in realtà un lavoro in Inghilterra, sin da quando era uno studente a Brighton. Il fatto che ora stia prendendo in considerazione “un fidanzamento con il colosso italiano, che è in rovina da anni, ha molto a che fare con Arrigo Sacchi”.

Sacchi è il modello di riferimento di Rangnick. E camminare sulle sue tracce innesca naturalmente un’enorme attrazione. Inoltre il Milan avrebbe abbastanza liquidità da partire subito alla grande. “Ma non è solo il fatto che il trasferimento in Lombardia è in corso da più di sei mesi che rende dubbioso Rangnick”. Il problema è l’atmosfera.

Milano è diversa da Hoffenheim o Lipsia. Rangnick era l’architetto della provincia, autorizzato a spendere generosamente i soldi dei miliardari Hopp e Mateschitz, creando nuove strutture da zero. “A Milano, invece, l’attuale consulente della Red Bull non sarebbe un operaio, ma un rivitalizzante”.

La Faz scrive anche ironicamente dell’accoglienza pronta per lui: “Non lo conosco. Ha fatto cose interessanti ma non importanti in Germania “, ha detto l’ex allenatore del Milan Fabio Capello. C’è l’acredine per il trattamento riservato dalla proprietà a Paolo Maldini. E soprattutto c’è Pioli, con le sue 6 vittorie dalla ripresa in poi. Come si fa a cacciare uno che va così forte?