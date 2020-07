Gazzetta: la Fiorentina pensa a De Rossi per il post Iachini

Tra il club viola e l’ex capitano giallorosso c’è stato un contatto. La trattativa è avviata. C’è il problema patentino: De Rossi può allenare ma non in A, potrebbe essere supportato da un collega in attesa che faccia il corso

Alla fine della stagione le strade della Fiorentina e del suo tecnico, Iachini, sembrano destinate a dividersi. E il club viola lavora già per trovare un sostituto per la panchina. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in pole è quello di Daniele De Rossi, ex storico capitano della Roma.

Dalla Fiorentina non trapela nulla, ma qualcosa c’è, scrive la rosea.

“Pradè e De Rossi si conoscono perfettamente e la stima del direttore sportivo viola per l’ex capitano della Roma va oltre il calcio. Per questo ciò che ad oggi è un’idea potrà nelle prossime settimane svilupparsi ulteriormente. Tra il club e l’ex giallorosso il contatto c’è stato: le parti si stanno parlando, la trattativa è avviata. Ci sarà tempo, nel caso, per affrontare la questione patentino: De Rossi ce l’ha, ma non per allenare in Serie A (lo supporterà un collega in attesa che faccia il corso)”.