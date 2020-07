Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato la vittoria dei bergamaschi sul Napoli in conferenza stampa.

La squadra ha fatto una prestazione straordinaria contro un avversario forte, anche se giocavamo per due risultati. Abbiamo dimostrato di saper difendere, concedendo poco al Napoli. È stata una prova di maturità. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi.

Non ricordo occasioni del Napoli, a parte quella di Fabian Ruiz. Il resto le abbiamo avute noi. Con gli azzurri ormai siamo a posto, dobbiamo competere ancora con la Roma in queste nove partite che restano.

Siamo stati superiori in modo evidente a Lazio e Napoli in entrambe le gare, solo la Juve non siamo mai riusciti a superare. Alle altre siamo riusciti sempre a finire davanti, ora è arrivato anche il momento del Napoli. Peccato che non ci fossero i tifosi, contro Lazio e Napoli sarebbe stato bello averli.