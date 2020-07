Diritti tv, la Ligue1 sarà trasmessa da Facebook? L’Equipe scrive che stanno trattando

L’Equipe scrive che sarebbe la prima volta di un accordo tra uno dei Gafa (Gang of four, ossia Apple Google, Amazon, Facebook) e un canale a pagamento. Solo Amazon, fin qui, ha investito nello sport acquistando i diritti delle partite del Roland Garros nel triennio 2021-2023, dei match che si disputeranno sul campo Simonne-Mathieu, delle partite in notturna nonché delle semifinali e delle finali. Amazon ha anche acquistato i diritti di venti partite di Premier League a stagione.