Sorteggi Champions, il tabellone completo

Per le semifinali il Napoli è dal lato di Juve/Lione e Real/City. L’Atalanta più fortunata dal lato di Lipsia-Atletico

Anche la Champions è pronta a ripartire e lo farà il 7-8 agosto con i ritorni degli ottavi ancora da disputare. Intanto oggi a Nyon è tutto pronto per i sorteggi.

Questa le 4 squadre già qualificate ai quarti

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (SPA)

RB Lipsia (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

I quarti di finale e le semifinali si disputeranno in gara unica. Le partite degli ottavi di finale da concludersi si disputeranno nello stadio della squadra ospitante. Ecco i risultati d’andata dei quattro ottavi di finale ancora non conclusi.

Napoli-Barcellona 1-1

Chelsea-Bayern 0-3

Real Madrid-Manchester City 1-2

Olympique Lione-Juventus 1-0

Sono previsti tre diversi sorteggi: per i quarti di finale (inserendo in tabellone le qualificate e le coppie di squadre che ancora devono giocare il ritorno degli ottavi), per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale.

Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi.

Si parte con il primo sorteggio dei quarti di finale che si giocheranno il 12-15 agosto

Real Madrid / Manchester City – Lione / Juventus

Lipsia – Atletico Madrid

Napoli / Barcellona – Chelsea / Bayern Monaco

Atalanta – Paris Saint-Germain

Secondo sorteggio per le semifinali che si giocheranno 18-19 agosto

Real Madrid / Manchester City / Lione / Juventus – Napoli / Barcellona – Chelsea / Bayern Monaco

Lipsia / Atletico Madrid – Atalanta – Paris Saint-Germain

