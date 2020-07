Conte: “Stiamo pagando errori individuali importanti. Lukaku? Giusto fare delle valutazioni”

Domani sera l’Inter potrà provare ad accorciare su Juventus e Lazio sfidando il Torino a San Siro. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha presentato la partita a Inter Tv.

“Ho detto ai ragazzi di essere rimasto soddisfatto della prestazione contro il Verona. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare a fare così cercando di limitare alcuni errori. In questo periodo stiamo pagando a caro prezzo errori individuali importanti e veniamo puniti. Per me la strada è quella giusta. Quella del gioco, di pressare, di portare tanti uomini in avanti”.