Calciopoli, la Juventus terrà un corso per giornalisti (approvato dall’Ordine) sul diritto all’oblio

Rientra tra i corsi che assegneranno crediti formativi. Il diritto all’oblio ricorda i millanta ricorsi persi per calciopoli. Il presidente dei giornalisti: «Il tema non ci compete»

La Juve vuole il diritto all’oblio

titola così il Fatto Quotidiano sulla Juventus che ha perso tutti i ricorsi su calciopoli. Tutto parte da un corso di formazione per giornalisti fortemente voluto dai bianconeri, come riporta il sito Professionereporter, che parlerà fra gli altri temi del diritto all’oblio.

Il tema ha suscitato una discussione, data la scelta dell’argomento ‘diritto all’oblio’ e visto il coinvolgimento della Juventus nell’inchiesta Calciopoli. Potranno partecipare i giornalisti che si occupano di comunicazione per la Juventus

È in pratica un corso aziendale della Juve per i loro dipendenti, ha spiegato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna. Corso che però assegnerà crediti formativi per l’aggiornamento professionale previsto per legge.

La richiesta ci è arrivata dalla Juventus – spiega Carlo Verna, presidente dell’odg – si tratta di un corso aziendale e ci hanno chiesto di poter assegnare crediti formativi ai loro sette dipendenti che si occupano di comunicazione. La discussione è stata anche sul tema, ma quello non ci compete. L’esecutivo ha votato di concedere l’opportunità formativa a una società sportiva non editoriale. In punta di diritto, non sta scritto da nessuna parte che sia vietato.