Barone: “Accordo con De Rossi? Sono notizie false costruite per destabilizzarci”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato un’intervista a ‘Firenzeviola.it’ in cui ha smentito che ci sia un accordo con Daniele De Rossi per sostituire Iachini la prossima stagione.

“Siamo molto disturbati dalle notizie che escono fuori su allenatori e giocatori. Prima di partire per Parma ho precisato alla squadra che queste notizie sono false e costruite per destabilizzare la Fiorentina. Il gruppo è molto unito con un leader come Iachini che, vogliamo precisare, è il nostro allenatore e ha un contratto da rispettare. E’ importante che la Fiorentina venga rispettata dai media per farci finire il campionato in modo positivo”.