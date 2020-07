Agnelli: “E’ stato un anno difficilissimo ma alla fine nell’albo d’oro c’è sempre scritto il nome di chi vince”

“Faccio i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per avere ricalibrato queste dinamiche. Adesso siamo tutti focalizzati sulla Champions”

Il presidente della Juventus, Andre Agnelli, ha parlato in conferenza stampa per la presentazione di Andrea Pirlo come nuovo tecnico dell’Under 23.

“Si fa fatica a dire ‘nono scudetto consecutivo’. È stato un anno che – visto da fuori – non è stato capito fino in fondo perché è stato difficilissimo. Però alla fine dell’anno nell’albo d’oro c’è scritto sempre il nome di chi vince. Non ci sono asterischi. Se partiamo dall’inizio, una squadra è fatta di dinamiche fra le persone, noi abbiamo cambiato 13 persone nello staff tecnico. In pratica, quasi tutto il gruppo che gestisce la squadra. Faccio i complimenti a Nedved, Paratici e Cherubini per avere ricalibrato queste dinamiche. Adesso siamo tutti focalizzati sulla Champions. Col Lione sarà una partita difficilissima e dobbiamo essere tutti concentratissimi”.