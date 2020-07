Addio a Guido Donatone. Anche grazie a lui il centro storico di Napoli è Patrimonio Unesco

È scomparso ieri a Napoli, a 87 anni, Guido Donatone. Era presidente da più di trent’anni della sezione napoletana di Italia Nostra, associazione nazionale di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali. Su Repubblica Napoli il ricordo di Italia Nostra:

“ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela del patrimonio artistico e monumentale di Napoli e della Campania. Il suo impegno civile, le sue battaglie in difesa del centro storico di Napoli, lo hanno fatto essere sempre in prima linea contro ogni tentativo di manomissione dell’immenso patrimonio artistico napoletano, concentrato in gran parte nel centro storico di Napoli, che anche grazie a lui ha avuto nel 1995 il riconoscimento quale Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco”.