Totti non si fa mancare nulla, in arrivo un docufilm e una serie Tv

Il documentario è pronto, si aspetta l’evoluzione dell’epidemia per l’uscita. La serie, in sei puntate, sarà presentata in autunno. Nel cast Favino e Verdone. Ancora incerto il nome di chi interpreterà il Pupone

La vita e la carriera di Francesco Totti saranno raccontate in un docufilm e da una serie tv.

Le riprese del docufilm, dal titolo “L’ultima notte”, sono iniziate già un anno fa ma l’uscita del documentario ha subito uno slittamento a causa del Covid. L’opera, diretta da Alex Infascelli, è virtualmente pronta, ma prima di andare in onda su Sky dovrà uscire in sala e per questo occore aspettare l’evoluzione dell’epidemia.

Le date possibili per la sua uscita sono tre, scrive la Gazzetta dello Sport. Il 27 settembre, giorno del compleanno di Totti, le feste natalizie o il 26 maggio, la data in cui l’ex capitano della Roma ha scelto di ritirarsi dal calcio.

Le riprese della serie tv, invece, che si basa sull’autobiografia di Totti scritta con paolo Condò, “Un capitano”, avrebbero dovuto iniziare a febbraio. Sono poi state spostate ad aprile per la pandemia. Ora di nuovo rimandate a settembre.

Prodotta dalla Wildside, in partnership con Sky, sarà suddivisa in 6 puntate. La regia è affidata a Luca Ribuoli.

Non ci sono ancora dettagli sul cast, ma per il personaggio di Totti dovrebbe essere scelto Pietro Castellitto, anche se non gli somiglia molto e per girare avrebbe bisogno di cinque ore al giorno di trucco. De cast faranno sicuramente parte Favino e Verdone, molto legati a Totti. La serie tv dovrebbe uscire nell’autunno 2021, forse proprio nel giorno del compleanno del campione giallorosso.