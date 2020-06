Sky: Lozano è una pedina spendibile sul mercato

Nonostante il gol realizzato ieri sera conto il Verona il futuro del messicano sembra essere lontano dal Napoli

Nonostante il gol di ieri sera contro il Verona il futuro di Hirving Lozano non sarà Napoli.

Questo è quanto riporta oggi Sky Sport considerando che fino ad oggi il messicano è sempre stato poco utilizzato dalla formazione azzurra.

Lozano probabilmente non continuerà con il Napoli, ma è un profilo spendibile in vista del prossimo mercato e infine ci si aspetta tanto da Politano, acquistato come erede di Callejon