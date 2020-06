Sky: Callejon non ha ancora deciso il suo futuro

Mancano una manciata di giorni al 30 giugno e ancora Callejon non ha deciso. Questo quello che riporta Sky Sport sul futuro dello spagnolo.

Alla base c’è il mancato accordo per il prolungamento del contratto, con il Napoli. Una trattativa che si è fermato nel momento in cui è stato proposto il rinnovo, ormai qualche mese fa. Ora Callejon dovrà scegliere: se concludere la stagione con il Napoli, prolungando questo suo ultimo anno per altri due mesi oppure no. E ancora non ha deciso. Considerato che c’è da mettere una firma (mettendosi d’accordo anche sul versante economico) non sarà una cosa scontata.