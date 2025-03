Al Bayern Monaco sono terrorizzati dagli Inzaghi, traumatizzati da “Superpippo” (Süddeutsche)

Ricordano i 6 gol di Pippo al Bayern. Lo paragonano a un gatto nero. “Simone da giocatore ha vissuto nell’ombra del fratello”

Si avvicina la sfida di Champions tra l’Inter di Inzaghi e il Bayern Monaco e i tedeschi fanno pretattica. Il quotidiano tedesco Süddeutsche paragona Simone Inzaghi a suo fratello Filippo, ribadendo quanto – da calciatori, perché da allenatori non c’è storia – Simone sia stato nell’ombra di suo fratello Filippo, definito addirittura dal quotidiano tedesco come uno dei goleador più sfacciati del calcio mondiale quando egli era ancora in attività. Poi un elogio alla sua Inter, che propone un calcio dominante.

Il piccolo Inzaghi è sempre stato nell’ombra di Superpippo, suo fratello (Suddeutsche)

Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:

“Simone Inzaghi ha un soprannome facilmente memorizzabile; in Italia, nel corso degli anni, è rimasto “Inzaghino”, il piccolo Inzaghi. Ciò che è accaduto in passato risuona ancora: per tutta la sua carriera da giocatore, Simone, 48 anni, è stato nell’ombra del fratello Filippo, 51 anni, noto come “Superpippo”, probabilmente il più sfacciato e spietato goleador del calcio mondiale, che a metà degli anni 2000 era una specie di terrore impersonato del Bayern Monaco. In cinque partite di Champions League, il senior Inzaghi ha segnato ben sei gol per il Milan contro il Monaco. Inzaghino allena i rivali cittadini dell’Inter dal 2021, con grande successo; sotto la sua guida, i milanesi si sono riconfermati come una delle squadre più importanti in Europa e nel loro campionato.

[…] Dal punto di vista di un bavarese, Filippo Inzaghi sugli spalti della Munich Arena sarebbe come un gatto nero che attraversa la strada da sinistra a destra. Il disastro sarebbe presente, in carne e ossa, con un sorriso misterioso e iconico stampato sul volto. È possibile che Filippo sia d’accordo. Ha un’intesa fantastica con Inzaghino. […] L’Inter è in cima alla classifica della Serie A, ma dall’inizio dell’anno le sue prestazioni hanno subito notevoli oscillazioni, anche a causa dei numerosi infortuni. Inzaghi ha dovuto e deve fare a meno di numerosi giocatori titolari. […] L’Inter ha diversi giocatori con esperienza in Bundesliga, tra cui due ex giocatori del Monaco, ovvero il portiere Yann Sommer e il difensore Benjamin Pavard, e anche il centrocampista Hakan Calhanoglu, autore del gol martedì contro il Feyenoord, per il quale il Bayern aveva mostrato un debole interesse la scorsa estate. Ma il turco non ha voluto: crede nei grandi trionfi con l’Inter”.

