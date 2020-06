Così l’allenatore del Barcellona in conferenza alla vigilia del ritorno in campo: “Ci pregiudicherebbe, ma accettiamo qualsiasi decisione”

Domani il Barcellona rientrerà in campo dopo la sospensione della Liga: i blaugrana saranno impegnati sul campo del Maiorca. Quique Setien ha presentato la partita in conferenza stampa, toccando alcuni temi interessanti in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. A partire dalle condizioni di Suarez, ormai pienamente recuperato.

Sarà titolare però non per tutta la partita. È in buone condizioni ma ovviamente dopo cinque mesi ci vorranno alcune partite prima di rivedere il miglior Luis Suarez.

L’UEFA deve esprimersi su dove verranno giocati gli ottavi rimanenti, tra cui anche Barcellona-Napoli.

Sono ancora ipotesi, vedremo cosa succedere. Di certo ci pregiudicherebbe un po’ giocare col Napoli in campo neutro quando si è già giocato nel loro. Ma se così dovesse essere lo accetteremo. In Liga, così come anche in Champions, dipende tutto da noi. Abbiamo i migliori calciatori del mondo.