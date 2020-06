Rinnovo Callejon, i senatori del Napoli sono dalla sua parte

Non sembra più tanto scontato l’addio dello spagnolo e sebbene non ci sia una trattative in corso per il rinnovo le parti torneranno a parlarsi nei prossimi giorni

Nonostante la gioia per la vittoria della Coppa Italia è un periodo complesso per Callejon. È stato trovato, secondo quanto riporta Tuttosport per il prolungamento del suo contratto fino alla fine di questa stagione, ma nei prossimi giorni torneranno a parlarsi con il Napoli per capire se ci sono gli estremi per un rinnovo. Lo spagnolo non è più tanto convinto sul da farsi e non ha ancora preso alcun accordo con un’altra società, segno che il suo volere è quello di restare in azzurro almeno per un altro anno.

L’idea di chiudere il capitolo calcistico più importante della sua vita con un saluto a porte chiuse, in fondo, non è il massimo. Del resto Callejon ha sempre dato dimostrazione di grosso attaccamento alla maglia e alla società senza mai creare nessun tipo di problema neanche per il rinnovo precedente. Anche i compagni hanno grande stima di lui, tanto che i senatori dello spogliatoio sono dalla sua parte e lo Dries Mertens ha dato un segnale social, con un ‘mi piace’ a chi chiedeva la sua permanenza.

Nulla quindi è ancora deciso, del resto le lacrime dell’altra sera parlano di un amore che non è ancora finito