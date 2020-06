“Real VARdrid”, la stampa del Barcellona accusa gli arbitri: “Aveva ragione Piqué”

Real primo in classifica grazie a tre aiuti arbitrali sul campo della Real Sociedad. Giornali scatenati: “Made in Madrid”, “Il Var è morto”

Il Mundo Deportivo oggi titola in prima pagina “Made in Madrid”, e Sport gli fa eco: “Leader del Var”. Ma non sono i soli, perché in Spagna un secondo dopo essere tornati in campo dopo la pandemia sono già all’infinita polemica sulla Var: al centro del caso – anzi, dei casi – c’è il Real Madrid che torna primo in classifica dopo la gara vinta contro la Real Sociedad e ben tre episodi discutibili con il Var protagonista, a discapito degli avversari. Un rigore dubbio, un possibile fallo di mano di Benzema non segnalato in occasione del gol, e un gol regolare annullato alla Real Sociedad.

A decorare il contesto ci sono le dichiarazioni “sibilline” dell’altra sera di Gerard Piqué che aveva pre-accusato i rivali del Real, alludendo agli aiutini di cui avrebbero goduto nelle prime partite post-Covid. Tanto da costringere Zidane a risposto secco: “Non credo proprio”. Però poi il Real vince a San Sebastian quasi a conferma dei sospetti, e la polemica riparte più feroce di prima, cavalcata dai media vicini ai blaugrana.

L’arbitro Estrada Fernandez – scrive Il Mundo Deportivo- prima ha evitato di espellere Casemiro, poi ha fischiato un calcio di rigore alla squadra di Zidane per un fallo di Llorente su Vinicius. Il penalty è stato assegnato con l’aiuto del Var, ma rivedendo le immagini con attenzione si nota che il fallo non c’è.

Alla Real Sociedad poi viene annullato un gol di Januzaj al 68° minuto per fuorigioco di Merino, sulla traiettoria del tiro del suo compagno di squadra.

E proprio quando la squadra basca stava schiacciando il Madrid, Benzema segna lo 0-2 al 70° minuto. Il francese pare aiutarsi col braccio ma la Var non interviene.

Il quotidiano catalano Sport scrive un articolo – che fa verso al coro dei tifosi madridisti – intitolato “Asì, as’, gana el VARdrid”

Il quotidiano scrive che il Var è morto. Che al Real è stato dato un rigore per un graffio a Vinicius mentre Messi ha i segni dei tacchetti di Carlos e non succede nulla.

Quando Piqué ha lanciato l’allarme alla fine del match del Barcellona contro il Siviglia, alcuni hanno pensato che si era fasciato la testa prima di farsi male, invece la realtà è che di sangue ce n’è tantissimo. O fermano l’emorragia che sta creando il VAR o perderanno tutta la loro autorità.