Rakitic spinge la crisi del Barcellona più in là

Batte 1-0 il Bilbao e torna in testa alla Liga. Setién cambia tutto nella ripresa e si affida alla cantera (Puig e Fati). Messi ancora giù di tono.

Il Barcellona batte 1-0 l’Athletic Bilbao e si riporta in testa alla classifica. Decisiva la rete di Rakitic nel secondo tempo quando sul Camp Nou si stavano allungando ombre sinistre. Mentre all’esterno dello stadio i tifosi hanno sparato fuochi d’artificio senza fermarsi mai.

Leo Messi: ci perdoni ma non sembra lui. È incredibile a dirsi ma non tiene quasi mai palla. El pueblo è in attesa del gol numero 700 (che poi non sarebbe il 700) con la maglia del Barcellona. Volendo, è suo l’assist a Rakitic, in realtà è stato un rimpallo. Commette pure un fallaccio, non viene nemmeno ammonito.

La cantera: migliore in campo. Setién a un certo punto non ha potuto far altro che buttare in campo Puig e Ansu Fati che hanno dato un contributo non indifferente alla vittoria dei catalani. Siamo certi che ad agosto il Napoli se li ritroverà in campo.

Griezmann: il fantasma di Barcellona. A Napoli uno dei rari acuti della sua stagione. Continua a sembrare un pesce fuor d’acqua.

Suarez: Setién lo tiene in campo per fargli trovare la forma, e fa bene.

Ter Stegen: è uno dei punti di forza del Barcellona. Quando sbaglia, con un’uscita a farfalle, viene graziato dai baschi.