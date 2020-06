Premier League, altri due positivi (uno è un giocatore del Norwich)

Venerdì scorso il Norwich ha giocato un’amichevole contro il Tottenham di Mourinho, che però fa sapere di non avere casi positivi in squadra. Con i due nuovi contagiati i positivi della Premier salgono a 16

La Premier League torna in campo mercoledì prossimo, 17 giugno. Ma oggi scatta un nuovo allarme con altri due positivi negli ultimi 1200 test. Uno di loro è un giocatore del Norwich, come confermato dallo stesso club, che però non ne svela l’identità.

“Il Norwich conferma che uno dei suoi giocatori è risultato positivo in seguito alla recente serie di test Covid-19. Conformemente ai protocolli della Premier League, il giocatore si isolerà per 7 giorni prima di effettuare nuovamente testato per poter riprendere ad allenarsi. Il club non farà il nome del calciatore in questione e si augura che venga rispetta la sua privacy”.

Repubblica, che riporta la notizia, scrive che l’ultima batteria di test risale ai giorni 11 e 12 giugno e che proprio venerdì il Norwich ha battuto 2-1 in amichevole il Tottenham di Mourinho. Non si sa, naturalmente, se il calciatore risultato positivo era in campo. Il Tottenham ha comunque fatto sapere di non avere, per il momento, positivi in rosa.

In Premier, finora, su un totale di 8687 persone testate, i positivi sono stati 16.