Pregliasco sull’apertura degli stadi: “Chi sta sopra poi può infettare chi sta sotto”

Sulle parole di Zangrillo che ha detto che il coronavirus clinicamente non c’è più

“Zangrillo voleva dire che arrivano meno casi e meno pesanti rispetto all’inizio, con pazienti che presentano forme simil-influenzali. Non è solo una sua considerazione, si osserva questa tendenza. Sicuramente è una cosa ancora da approfondire per capire le cause effettive e ciò che vi sia dietro. I colleghi dell’Università di Brescia hanno individuato una variante meno aggressiva, bisogna capire se si è diffusa o è stato un caso isolato. Dobbiamo pensare dal punto di vista organizzativo alla situazione peggiore, per non farci fregare un’altra volta. Probabile però che oggi riusciamo a individuare possibili potenziali focolai, che peraltro finora nonostante le aperture non hanno creato grossi guai. Dobbiamo puntare a una vigile serenità. Bisogna stare sempre assolutamente attenti, ciò è fondamentale.