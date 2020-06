Petagna è pronto per il Napoli, non teme la concorrenza

Dall’altra parte Petagna, oggi con la Spal, che non vede l’ora di vestire la maglia azzurra da settembre. Andrea è osservatore interessato, che ha dovuto registrare il rinnovo di Mertens, ormai centravanti acquisito. Logico che se restasse anche Milik per lui sarebbe durissima trovare spazio al Napoli. Che tra l’altro – in caso di cessione del polacco – ha già diverse piste attivate per sostituirlo: dal nigeriano Victor Osimhen, classe 1998, astro nascente del Lille; all’iraniano Sardar Azmoun, 25 anni, terminale offensivo dello Zenit di San Pietroburgo. Insomma Petagna non è spaventato dalla concorrenza internazionale, ma ha bisogno di capire quanto il Napoli punti su di lui