Per la prima volta anche l’Atalanta in debito d’ossigeno

Il Corriere della Sera analizza la vittoria – più faticosa del previsto – dell’Atalanta 3-2 a Udine. Fondamentali le due perle di Muriel entrato nella ripresa.

Il quotidiano scrive di due record della squadra di Gasperini

Il primo riguarda i successi consecutivi. Compresi i due contro il Valencia in Europa sono otto : mai, nella sua storia, il club era riuscito a infilare un filotto del genere. Il secondo fa rima con gli ottanta gol in serie A : la Dacia Arena incorona questa Atalanta come la più prolifica di sempre. E mancano ancora dieci partite.

Per la prima volta, anche i bergamaschi sono apparsi in debito d’ossigeno.

Una gara, quella dei nerazzurri, non semplice, in cui, per la prima volta dopo il lockdown, si trovano in debito d’ossigeno. Una partita che vede un’unica sceneggiatura: Atalanta a macinare gioco (all’intervallo aveva il 70% di possesso palla, 65% al fischio finale), Udinese rintanata nei propri 40 metri per sfruttare il contropiede puntando sulla velocità e fisicità di Lasagna.