Niente partite in chiaro, l’antitrust boccia l’idea di Spadafora

Si ripartirà dunque con gli highlights per tutti. Fin da lunedì sera,sarà Rai Due a trasmetterli senza più dover aspettare la scadenza dell’embargo.

Alla fine ha vinto, per così dire, Mediaset. La tv di Berlusconi era stata infatti la prima a segnalare all’AGCM una possibile condotta discriminatoria relativa alla possibilità di concedere la messa in onda in chiaro di alcune partite di calcio ad alcune emittenti. Non ci saranno infatti partite in chiaro, il tanto atteso accordo, portato avanti dal Ministro dello Sport Spadafora, è definitivamente naufragato.

Per aggirare tutti gli ostacoli, sarebbe stato necessario avviare un bando d’asta per i diritti in chiaro, aperto a tutti: non esistevano i tempi tecnici.

Oppure sarebbe servito l’intervento legislativo del Governo per ovviare ai dettami della Legge Melandri, ma comunque non si sarebbe sfuggiti alle querele di altre emittenti televisive per violazione della concorrenza.

Si ripartirà dunque senza partite in chiaro, ma con gli highlights per tutti. Fin da lunedì sera, e per ogni giorno in cui si giocherà, sarà Rai Due a trasmettere gli highlights e senza più dover aspettare la scadenza dell’embargo.

Le azioni più importanti delle partite delle 19 e 30 (43 delle 124 totali, altrettante quelle che inizieranno alle 21.45, solo 8 alle 17.15) saranno in onda già dalle 21.30, dunque pochi minuti dopo rispetto al finale di gara. Anche Mediaset potrà trasmettere dalle 23 e 30 le immagini delle partite serali e dalle 23 e 45 quelli delle gare notturne